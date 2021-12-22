該穿哪種內褲？對於男性來說也是一門學問，選擇錯誤的款式不但會一整天不舒服，還可能對生殖器官的健康產生影響。三峽恩主公醫院泌尿科主治醫師高銘鴻近日在臉書粉專「大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大泌尿科」發文，分析男性不穿內褲、穿三角內褲、穿四角內褲的優缺點。

●不穿內褲

不穿內褲裸睡對於生殖器是很好的，因為裸睡相對通風、有助於散熱，可以讓陰囊處在比較適合的溫度，增加精子活力，同時也能夠增加性慾和睡眠品質，但缺點就是比較容易受傷。

●三角內褲

由於三角內褲剪裁合身，可以將睪丸完整服貼包覆，不會晃來晃去造成「卡蛋」的窘況，另外也因為囊袋固定性高，不會重複摩擦生殖器，造成激凸問題，運動員或體力勞動者最適合穿著三角內褲。不過三角內褲容易悶在裡面，造成氣味較濃厚，襠部氣溫也容易上升，進而影響精子品質。

●四角內褲

四角內褲比較通風舒適，有助於散熱、不易壓迫，是穿起來非常舒服的選擇。但有些四角內褲在走路時，褲管容易往上捲，導致內褲形狀明顯；此外生殖器在內褲裡自由晃來晃去，容易因為過度摩擦而無預警激凸，已經割過包皮的男性，龜頭的敏感度也會因此降低。