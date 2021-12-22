李靚蕾揭發王力宏招妓、約砲等醜聞，更點出一名砲友線索為「已婚有小孩的人妻、違反法規也要去她家」，當下所有線索都指向徐若瑄，稍早她再度發文自清：「連日來的怒罵與不實指控，心很煎熬、身心俱疲」，更強調自己絕對不是「介入別人婚姻的第三者」。

徐若瑄臉書發文。(翻攝自徐若瑄臉書)

李靚蕾昨（22日）發文替陳建州、范瑋琪澄清，強調兩人與王力宏無不正當男女關係，這也讓外界更加推測徐若瑄就是那位人妻，她在沉默一天後，再次於臉書發文自清，表示對於連日來的怒罵與不實指控，感到身心俱疲，此次受到友人婚姻事件波及，導致自己和家人承受到毀滅性的網絡抨擊，讓她感到心痛與無奈，因此決定再次站出來捍衛自己名譽。

對於被外界認為是自己要對號入座，徐若瑄表示各種不實報導和網友們不實指控，如同一桶又一桶髒水往身上潑，讓身為女人、妻子、母親又是公眾人物的她，能不站出來為自己名聲平反嗎？怒斥：「這不叫對號入座，而是一群人無憑無據、指名道姓的在詆毀我」，接著再次重申：「我，徐若瑄沒有介入李王的婚姻、絕無私約、更不是你們口中的『介入別人婚姻的第三者』，強調這將是最後一篇聲明，一樣的話不會再重覆說，如果再有後續，會委由司法處理。

王力宏前妻李靚蕾日前拋出毀滅性長文，透露離婚主因與王力宏男女關係複雜有關，其中說到他與一位人妻過從甚密，「自己已婚有小孩還要你跟她一起騙他老公」，並指王力宏「明知違反法規也要飛奔去找她家找她聚會」，李靚蕾不願意對方來她家中，卻被王力宏憤怒回嗆：「以後聖誕節派對就不要辦了」，引來網友狂猜是否是徐若瑄，對此，徐若瑄第一時間連夜便強力否認，強調對於不實爆料和影射，威威巖娛樂公司代表徐若瑄要求撤下不當報導，否則揚言提告。

徐若瑄4天前(12/18)二度發文，針對媒體報導的鄰居爆料，逐項澄清，透露王力宏確實在今年到她家聚會了2次，但都是一群朋友相約，第二次更是徐若瑄老公來台所辦的家宴，兩次聚會她都有公開po文，強調「絕無私約」，徐若瑄表示平時都跟家人同住，也經常熱鬧辦趴，盼藉這個說明能澄清遏止不必要的聯想。徐若瑄也坦言，王力宏離婚風波已對她造成嚴重影響，重申「我絕對沒有逾矩對不起我先生」，她發聲名除了為自己發聲，也是為了捍衛家人、小孩及合作夥伴，最後更喊話王力宏出面化解，「不要因為個人私事，殃及友人」，但王力宏之後兩度發聲明，都未提及徐若瑄。