為落實廢棄物再利用管理，確保妥善清理，環保署規劃修正「事業廢棄物再利用管理辦法」，擬把再利用機構的產物，依其用途分為直接使用產品或作為原料需經加工再製機構產製後，方可提供最終使用者使用特定中間產物，其中特定中間產物仍屬事業廢棄物，應受廢棄物清理法規範，應以裝置即時追蹤系統的車輛清運至加工再製機構，亦要求追蹤至最終使用者，同時明確規範各類再利用產品品質及其用途。

事業廢棄物運送再利用機構所產出粒料類產物，因需再轉手加工後方可供最終使用者使用，對是否適材適所妥善使用，為社會各界關注焦點，為符合社會期待，環保署檢討再利用產品流向管理全程追蹤，指定再利用機構產出包括控制性低強度回填材料原料、磚品原料、紐澤西護欄及緣石之水泥製品原料、混凝土粒料為特定中間產物，也限定特定中間產物銷售對象以具有加工能力的再利用機構為限，同時也加嚴規範其品質標準與清運方式。

環保署此次修法也針對粒料化、材料化、肥料化、飼料化及能源化等常見再利用用途，增訂再利用產品品質標準與使用地點限制，希望能透過此次修法，提升再利用產品的流向追蹤與品質管理強度，並透過與其他部會的合作，創造環境保護與產業發展運作共利效益。