新建高架水塔及配水池設施22日正式開工。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

新竹科學園區苗栗竹南基地吸引許多企業設廠進駐，用水需求也提升不少，苗栗縣政府為了解決乾旱時會缺水的問題，規畫「興建擴大暨周邊地區特定區園專區高架水塔及地下蓄水池工程」，22日早上開工動土，，預計112年6月完工，將可挹注1萬2500噸蓄水。

縣府水利處長楊明鐃說，民國102年規畫竹南地區應備有3天的基本用水量、6萬6730噸，但新建的竹南科學園區高架水塔及地下蓄水池容量1萬2500噸，加上園專區業者承諾自備5萬5000噸蓄水設施，其他廠商1000噸，共計6萬8500噸蓄水量，已超過應備的3天基本用水量，因此開始規畫高架水塔及地下蓄水池新建工程，滿足特定區東側園區事業專用區的用水需求。

他表示，這項工程將興建的1座高架水塔總高度31.75公尺，建物面積約438.82平方公尺，蓄水容量達1500噸，地下蓄水池1 座：結構高度8.9公尺、面積1875.79平方公尺，蓄水容量1萬1000噸，以及電氣及中控機房、停車場，預計112年6月完工。

縣長徐耀昌指出，縣府積極招商了解企業需求，相信竹南科學園區高架水塔及地下蓄水池工程完工後，更可增進企業投資苗栗的信心，並帶動地方經濟發展，增加鄉親就業機會。

楊明鐃進一步指出，田美攔河堰第2導水路、鯉魚潭水庫南水北送工程預計112年、113年完成，屆時將可更加確保竹南科學園區的用水無虞。

開工動土儀式，由縣長徐耀昌、立委陳超明、議長鍾東錦及縣議員鄭聚然等各界代表持鏟動土，並一起上香祈福工程順利、平安。