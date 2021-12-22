葉姓男子於今年8月14日間駕駛野馬跑車於苗栗撞死21歲巫姓女騎士，遭公共危險致死罪起訴，全案仍在審理中。而葉男律師曾主張其有精神疾病，要求精神鑑定，檢方偵查時認定葉男與常人無異並未准許，據了解，法院最終裁准讓葉男進行精神鑑定，消息傳進被害者家屬耳裡滿是不理解，認為葉男只是想脫罪。

家住桃園的葉男開野馬在苗栗出車禍，一連把個人IG的限時動態列發成虛線。（翻攝當事人Instagram）

葉男沾沾自喜地分享，是如何救回了被撞到失去生命意識的女騎士。（翻攝當事人Instagram）

回顧此起案件，葉男於8月14日駕駛黃色野馬，飆速在苗栗竹南台14甲線，撞上巫姓女騎士後，若無其事一邊在個人社群帳號持續發布新貼文，先是說「我的車完全報銷了」，接著還更新撞上女騎士的的細部過程，以及自己如何「救」女騎士。遭撞女騎士被送醫後陷入昏迷，無奈搶救14天仍回天乏術。

而葉男飆車、把人撞至重傷卻先搶著發文的輕浮行為引起輿論痛罵，甚至葉男在竹南分局筆錄完，準備移送地檢署時，還對著大批守候媒體亮出中指，毫無悔意的態度更將輿論憤怒推到高點。

事發之後葉男的親友曾向媒體透露，葉男精神狀態不佳，有嚴重的幻想症，曾被強制送療養院半年，而葉男的病識感低，出院後經常咒罵父母，在釀下大禍前一周，葉男才在網路上嗆聲要殺衛福部長陳時中引起關注，隔日又高調在台南逆向蛇行飆車被開罰且送辦，他們也沒料葉男會害死一條人命，承諾會負起全部的責任。

據了解，葉男的律師多次在檢方偵訊期間聲請精神鑑定，但承辦檢察官認為葉姓被告在數次訊問中應答自若、時序清楚、法律是非觀念正常，加上看守所的觀察，也認為葉姓被告言行舉止並無與常人相異之處，於犯罪行為當時應無辨識違法能力喪失或降低的情形，並未於偵查中送精神鑑定，此案於9月中偵結，依過失致死罪將其起訴。

據《三立新聞》報導，葉男的律師在審理期間仍持續以葉男罹患精神疾病且有就醫紀錄等理由，向法院聲請精神鑑定，最終法院裁准，預計葉男將送往醫院做精神鑑定。但消息傳回被害人家屬耳中，只覺得葉男企圖藉此脫罪，想減輕刑責，完全無法接受。