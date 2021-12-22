嘉義地檢署7月起訴大麻案，查扣價值近新台幣10億元大麻植株，但因刺鼻味造成管理人員不適，向嘉義地方法院聲請裁判確定前銷燬遭駁回，檢方抗告成功，嘉院重裁准許銷燬。

嘉義地檢署指出，大麻案主嫌葉姓男子遭控招募15名同夥，以加盟方式在嘉義縣市33處所栽種大麻，被檢警查獲價值近10億元大麻植株2615株、成品21.7公斤等證物，檢方7月間將葉男等相關人員起訴。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊今天接受中央社記者訪問表示，查扣的大麻植株2615株、成品21.7公斤等證物原本暫時存放在嘉義地檢署贓物庫，但因數量龐大，保存不易，且散發刺鼻味道，造成管理人員身體不適請假，後來交由法務部調查局保管至今。

蔡英俊指出，這起大麻案件起訴後，針對所查扣大麻植株2615株等證物，公訴檢察官陳昱奉依照毒品危害防制條例規定及「檢察機關辦理查獲毒品判決確定前銷燬作業辦法」，向嘉義地方法院聲請裁判確定前銷燬，但遭裁定駁回。

蔡英俊說，檢方隨即向台南高分院提出抗告，台南高分院撤銷原裁定發回嘉義地方法院重新審理，嘉院於日前裁定准許就扣案的大麻等毒品於判決確定前銷燬。