東方風能投入巨資，購入配有三套動態定位系統的佈纜船「北極瑪瑙號」(Polar Onyx)，率先完成國內離岸風電海纜船隊布局。(業者提供／林欣儀台中傳真)

受新冠疫情影響，台灣推動的離岸風場進度落後，為展現深耕綠能的決心、也讓離岸風電相關工程朝國產化發展，東方風能投入巨資、購入配有三套動態定位系統的佈纜船「北極瑪瑙號」(Polar Onyx)，率先完成國內離岸風電海纜船隊布局，也成功整合海纜佈放所需施工船機的最後一塊拼圖。

宏華營造子公司東方風能，繼今年5月間斥資買進國內第一艘大型離岸工程船「東方建設者號」後，近日又宣布已完成北極瑪瑙號採購。執行長陳柏霖表示，這次採購展現東方風能深耕綠能產業的決心，也奠定台灣海事工程產業進軍國際市場的領導地位。

東方風能指出，這艘北極瑪瑙號長130米、寬25米，建造於2014年，其目前位在歐洲挪威，預計明年3月間駛抵台灣，除將投入2022年的兩座風場佈纜的支援工作，更計畫在2024年展開台灣離岸風電佈纜工程；而東方風能未來也將持續擴張離岸風電市場的船隊規模。

值得一提的是，北極瑪瑙號配置有最頂級DP3動態定位系統及250噸波浪補償吊車，內部設計有48個單人艙、41個雙人艙，並配有直升機停機坪及兩個超深海工作型ROV水下無人載具佈放系統，是目前國際市場最先進的海纜工作船之一。

「只有落實完全的國產化，才能讓一個產業健全的永續發展。」東方風能母公司宏華營造總經理陳宗邦指出，此佈纜船是台灣史上第一艘高階佈纜船，期待它在台灣的離岸風場上執行佈纜任務，其也展現台灣海纜施工完成全面國產化的目標，將是台灣離岸風電海事工程進程上重要的里程碑。

宏華公司強調，政府雖在離岸風場第三階段遴選規則中訂定25個國產化項目，但海事工程服務僅占了6項，盼透過這次購入高昂價格國際倫的動作，呼籲政府審慎思考相關工程規定，給予能支持政府政策的廠商更多實質鼓勵與資源協助。