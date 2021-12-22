「喔熊夢工場」線上購物平台，讓「喔熊粉」方便買到聯名商品、一次購足。（交通部觀光局參山處提供／張妍溱台中傳真）

交通部觀光局參山處22日在大坑地區日光溫泉飯店，舉行「喔熊夢工場」線上購物平台會記者會，因首次與網路商城合作、進軍Yahoo奇摩，現場開賣並搭配商城全館滿500免運費、限定商品8折、單筆滿千抽10萬好禮等優惠活動，讓喔熊粉絲更容易買到聯名商品。

記者會現場展示多樣喔熊聯名商品，包括，喔熊拖鞋、雨傘、背包、襪子、頸枕、包裝米、茶包、拉麵、糕餅、喔熊主題套房等，涵蓋食宿遊購等生活與旅遊面向，宛如1場喔熊嘉年華盛會；人氣旅遊網紅「旅遊真台灣」當場換上「喔熊」聯名商品當起代言，秀出最潮流的旅行風格。

交通部觀光局參山處說，台灣觀光代言人「喔熊Oh Bear」組長有超人氣魅力，以往購買這些「喔熊」聯名商品，須個別向業者訂購，現在「喔熊夢工場」線上購物平台，讓「喔熊粉」方便買到聯名商品、一次購足，盼透過電商數位經濟，同步帶動產業所在地的觀光旅遊人潮。

Yahoo奇摩總監藍怡芳說，這次攜手參山處，結合電商平台與在地旅遊，讓消費者在家就能輕鬆選購台灣各地喔熊聯名伴手禮與文創周邊商品，開啟疫後生活新體驗，並為台灣觀光、在地店家創造新一波商機浪潮。

參山處表示，中彰、竹竹苗觀光圈產業蓬勃，其中不乏國際通路品牌、在地知名產業與優良觀光工廠。這些業者的產品與充滿正向活力形象的「喔熊」聯名，可讓台灣製造的優秀觀光產品，透過觀光旅遊讓世界看見。

參山處指出，「喔熊夢工場」開幕慶活動自即日起至2022年1月16日，除可享有全館免運費，消費滿千元還有機會抽中iPhone13mini、摺疊式腳踏車和苗栗泰安觀止住宿券…等，總價值超過10萬元好禮，搭配耶誕節還有限定商品8折優惠；可上「喔熊夢工場」Yahoo奇摩超級商城或參山處官網查詢。