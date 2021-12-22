因企業急於填補枯竭的庫存以滿足強勁的需求，由創下新高記錄的進口額帶動下，美國第三季經常帳赤字創下15年新高。

美國商務部周二公布，第三季經常帳赤字擴大8.3%，達到2148億美元，超出經濟學家預期的赤字2050億美元，並創下2006年第三季以來最大的缺口。

經常帳衡量的是一個國家商品、服務與投資流出與流入的狀況。

美國第二季經常帳由前值1903億美元修正為赤字1983億美元。

第三季經常帳赤字占美國國內生產毛額（GDP）的3.7%，高於第二季占比3.5%，並創下2008年第四季以來最大的GDP占比。

由於現在美國已經是原油和燃油的淨出口國，其第三季的經常帳占GDP比例仍然低於2005年第四季創下的高峰（占6.3%）。

基於美元作為全球儲備貨幣的地位，經常帳赤字擴大對美國來說已不是問題。此外，美國的經常帳赤字也可能已經在第三季到頂，但是否如此，主要仍取決於Omicron新冠變種病毒的嚴重程度。

數據顯示美國10月貿易逆差已大幅縮小。牛津經濟研究院美國經濟學家Mahir Rasheed表示，美國第四季強勁的出口增長顯示收支可能已到達周期的谷底，且最新的貿易數據顯示第四季的逆差縮小。假設第一季Omicron變種病毒的影響溫和，我們預期在國外消費力道增強，以及在美國內需逐漸放緩帶動下，明年美國的經常帳赤字將下滑。

受石油產品和化學品帶動，第三季商品進口額成長100億美元，達到7164億美元，創下新高記錄。由個人旅遊、海運以及航空客運帶動，服務進口額增加126億美元，達到1410億美元。

由天然氣和石油產品驅動，第三季商品出口額成長48億美元，達到4416億美元，亦創下歷史新高。不過，玉米和大豆出口額下滑。

第三季服務出口額減少1億美元，為1908億美元，主要因專利和商業機密使用授權費下滑。電信、電腦和資訊服務出口額亦見放緩，但專業和管理諮詢服務的出口額有所增加。