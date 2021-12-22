盛弘(8403)旗下精準健康為引進策略夥伴，完成現金增資2億元整，未來將透過投資入股方式強化與基因醫學、醫療科技及精準醫學等領域策略夥伴的深度合作關係，打造國內最完整的預防醫學生態圈。精準健康預計將在2022年公開發行，正式邁向資本市場之路。

2020年底，富邦集團與精準健康共同攜手搶攻精準預防醫學市場大餅，富邦健康管理顧問公司以換股方式取得公司約4成股權，精準健康則參與其旗下「富醫健康管理公司」的經營管理，此次精準健康增資再獲得開發金與中信金青睞入股，未來精準健康將結合國內三大金控集團的金融保險資源，共同改變台灣預防醫學服務的運作結構，發揮資源共享互惠的乘數效應。

精準健康看準大健康產業商機，目前哈佛健診旗下已擁有桃園敏盛精準、台北內湖院區、大安院區三間健診中心，以及11月新成立的「哈佛健康管理中心」，增資完成後，未來精準健康將更強化與三大金控旗下的壽險公司合作，尤其近年各家壽險公司紛紛推出新型態外溢保單，精準健康因此看好壽險、健檢兩大產業合作火花，也將以此為基礎開展新型態的健檢商機模式。

精準健康期透過經由基因庫的建立和大數據分析，受測者得以瞭解自己基因特性和疾病風險，進而有效規劃人生和管理健康，公司目標在兩年內建立2萬例屬於台灣自有的基因資料庫，達到基因資料庫商轉運用，目前已提前完成超過1萬4000例的目標。公司指出，透過AI大數據分析，不但可有效比對出疾病風險，亦可依結果推出各項客製化訂閱經濟，目前配合基因資料庫商轉運用，「哈佛健康管理中心」同步推出「精準數位健康APP」，通過此數位APP平台，能整合健康數據資料，並進一步進行分析、評估等功能，為使用者提供方便的個性化平台服務，並進一步公司穩固獲利能力。