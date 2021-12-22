22日，新加玻政府表示，將從23日至2022年元月20日，全面凍結國際旅客以飛機或巴士方式，經由新疫苗接種者旅遊通道（Vaccinated Travel Lane VTL）入境，希望能就此杜絕Omicron大規模擴散。

不過，對原已符合VTL進入星國資格，並持有已畫位機票或者巴士的旅客，還是可以繼續前往新加坡，只要通過相關檢測並採陰者。

據悉，在2022年元月20日之後，新加坡還要暫時降低VTL人數配額，以及減少機位與車位銷售數量。同時，星國也會密切關心新冠疫情最新發展，隨時有可能會做出不同抗疫調整。

之前，從11月29日起，星國與大馬之間開放VTL，新冠疫苗完整接種者可搭乘樟宜機場與吉隆坡國際機場間的航機，且入境旅客不需隔離檢疫，只要接受檢測並採陰就可入境。

另外，從2022年元月21日開始，透過VTL方式前往新加坡或馬來西亞的國際旅客，航班與機票銷售量暫時也要減少一半左右，相當於每天只剩下24班次單程巴士。

目前為止，新加坡已出現65位Omicron確診病例。當地政府希望透過以上強制手段，避免產生大量社區感染案例。