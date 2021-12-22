大陸38歲女星佟麗婭擁有精緻五官與甜美臉蛋，來自新疆的她還有「新疆第一美」的稱號，而今年5月她才宣布與導演陳思誠宣佈結束7年婚姻，沒想到近日卻爆出再婚，對象還是大她將近20歲的高官，在網路上引起熱烈討論，相關文章卻遭到大規模的封鎖，更讓外界懷疑消息的真實性。

昨（21）日在微博上，突然爆出「佟麗婭再婚」的相關貼文及詞彙在網路上流傳，而再婚對象是現年54歲的中央廣電台台長兼總編，兼中共中宣部副部長慎海雄，甚至有消息傳出「某女星被丈夫介紹給大佬當情婦，還在大佬主導下離婚，大佬自己則與結婚多年的元配離婚，再將女星娶進門」。

大陸高官慎海雄（圖／微博@CGTN Global Business）。

但沒多久相關的關鍵字卻突然「被消失」，僅剩「唐老鴨再婚」、「捅你牙双昏」等諧音關鍵字存在，而官方為何大動作的撤除相關文章及關鍵字，也讓不少網友懷疑有更多內幕，在網路上意外引起更多人討論，但目前就連其他諧音關鍵字也全都被消失，希望藉此消除輿論。

事實上，佟麗婭與陳思誠結婚7年，原本是人人稱羨的一對，但2017年時卻爆出陳思誠疑似出軌，讓他因此貼上「腥夫」的標籤，佟麗婭則是繼續拍戲，人氣也不受婚變影響，如今卻傳出「大佬強娶女星」以及「佟麗婭再婚」的傳聞，也讓網友忍不住在她的IG上猛酸：「結婚快樂，捂別人的嘴好玩嗎，我連祝福都不行了嗎」、「怪不得她能當春晚主持人，原來一切都安排好的」、「什麼瓜？還沒來得及吃就全沒了」、「大佬動作可真快」、「我們就不能恭喜老爺賀喜夫人嗎」，引發熱議。