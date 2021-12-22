台北市議會上月通過恢復發放重陽敬老金，市長柯文哲則提覆議案反制，藍綠黨團今日發動甲級動員，力求推翻覆議案。（資料照，陳君瑋攝）

藍綠發動甲級動員推翻敬老金覆議案 柯文哲怒斥：黨意輾壓民意

台北市議會上月通過恢復發放重陽敬老金，市長柯文哲則提覆議案反制，藍綠黨團今日發動甲級動員，力求推翻覆議案。對此，台北市長柯文哲怒斥2黨作法不尊重反對派議員，用黨意輾壓民意，直言台北市議會今後再沒有民意代表，只剩黨意代表。

北市議會今表決敬老金覆議案，按規定應以無記名表決，經出席議員3分之2同意，即維持原議決案，反之則不維持原議案。各黨團上周協商出共識，確定採不記名表決，同時不邀請柯文哲列席說明，國民黨為防跑票出奇招，要求黨員錄影投同意，否則將罰款1萬和黨紀處理。

柯文哲趕在表決前舉行記者會，直言議會本應讓他完整說明政策立場後才表決，但很遺憾，對方不同意讓他去報告，只求盡速通過法案。即使法律規定覆議案須無記名，藍綠卻不准議員秘密投票，還以甲級動員強迫議員以各種方式亮票，不准議員依自己良心投票，黨意輾壓民意。

柯直言，過程當中他有和許多議員說明，比較年輕的議員都清楚，普發敬老金對台灣長期發展不好，甚至有議員明確表態反對。他痛批要不是黨團祭出甲級動員、強迫亮票，覆議案根本不會通過，這顯然是政治作戰，更奇怪的是「國民黨和民進黨竟然合作在一起」。

「法令是違法！」柯表示，議會不得為增加預算之法案，要增加預算必須提出財源來源，但怎麼可以說要發重陽敬老金，但錢怎麼來我不管你，哪有那回事，如果今天國民黨要變賣家產、黨產來發，他會說謝謝，但就不是如此，批評這是倘國家之財奪取自己的選票。

媒體追問，國民黨議員質疑柯文哲日前說要亮票，如今卻又支持不記名？他解釋，如果2黨團都讓議員按自己的良知、良能投票，他沒有意見，就看誰支持誰反對，但今日卻是甲級動員、不亮票要罰款，明顯黨意碾壓民意，如果這樣幹，「今天我們台北市議會再也沒有民意代表 只剩黨意代表。」還痛批法治國家要求民眾守法前，必須自己先守法。