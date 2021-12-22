美國知名體育雜誌《Sporting News》在今天公布一項大獎，評選了運動史上50大最佳賽季，第1由大谷翔平本季於MLB表現摘下，而能獲得第1到底有多不容易，他可是贏過喬丹(Michael Jordan)1991-1992在公牛的賽季表現，後者在此排名也只有第5，競爭相當激烈。

大谷翔平本季拿下美聯MVP和多項聯盟大獎，以「二刀流」之姿完美統治球場，打擊轟出46發全壘打，投球拿下9勝，在美聯MVP票選以全票通過，相當不容易，甚至獲選聯盟年度第一隊最佳指定打擊位置、年度第二隊最佳投手位置，更拿下聯盟主席欽點的「主席歷史成就獎」。

排在他後面獲得第2名的是NBA傳奇中鋒張伯倫(Wilt Chamberlain)，1961-1962他在費城勇士締造偉大賽季，場均攻下50.4分和25.7籃板，更在1962年3月2日對尼克比賽轟下NBA至今最高的單場100分，雖然當時籃球規則和現在不同，但沒人敢質疑他在球場上的超級統治力。

第3名是NHL傳奇明星葛瑞斯基(Wayne Gretzky)，獲獎年份1981-1982，第4名高爾夫傳奇老虎伍茲(Tiger Woods)，獲獎年份2000年，第5名由NBA公牛「籃球大帝」喬丹拿下，1991-1992年他平均拿下30.1分6.4籃板6.1助攻，獲得例行賽MVP並摘下總冠軍、總冠軍賽MVP。

第6名NFL球星貝瑞桑德斯(Barry Sanders)，年份1988，第7名波傑克森(Bo Jackson)，他是雙棲球星，1989年在MLB、NFL都締造佳績，第8名NFL傳奇姆布雷迪(Tom Brady)，年份2007，第9名足球巨星梅西(Lionel Messi)，年份2014-2015，第10名退役網球女將葛拉芙(Steffi Graf)，年份1988。