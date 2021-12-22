遠傳電信總經理繼12月初出席愛立信全球《愛立信行動趨勢報告》時，拋出「行動上網吃到將在她退休前下架」風向球，希望同業理性思考這個議題之後，22日在她出席「2021台灣5G光通訊菁英聯誼會」時再度重申，希望吃到飽資費在她退休前下架，並強調，電信公司砸重金競標5G頻譜、又花了大筆的錢建設網路，但市場談到5G概念股，上漲的永遠都不是電信公司。

井琪表示，人工智慧、物聯網及大數據甚至近來討論熱度相當高的元宇宙，都用到相當大量的傳輸數據，這些傳輸設備，靠的是各項光電技術支援，以及電信業的傳輸網路，只是談到5G概念股，上下游都有賺到錢，只有電信業都沒錢賺，電信公司花了大筆預算才有的基礎網路，沒有功勞也有苦勞，但是最近一直有1399元5G雙飽（上網吃到飽、網內互打免費）資費太貴的聲音。

井琪強調，未來元宇宙發展後，勢必用到更多傳輸量，她退休前一定要讓吃到飽資費下架。

井琪說，台灣每用戶每月平均行動數據使用量約26.6GB，遠傳36GB高於台灣的平均值，遠傳5G的每用戶人均使用量更高達63GB，台灣重度使用行動數據的用戶大約只占整體行動用戶10％左右，卻占用了大部份的頻寬。

她說，4G單辦門號499上網吃到飽，5G多了大筆的手機購機補貼、提供1399吃到飽還是非常便宜，相較國外同業的吃到飽資費，台灣的吃到飽資費實在是很便宜，但畢竟頻譜資源有限、而且標金很高，行動上網吃到飽資費是不是應該下架？相信是所有電信業者都正在思考的議題，她個人退休前，一定要讓吃到飽資費下架。

井琪強調，遠傳2021年的資本支出已經是高峰、年底達到9000座，以4G不過1萬4000多座來看，2022年遠傳還會再增建一些5G基站，但不會像今年這麼多，因此，2022年遠傳的資本支出會比2021年來得低。