By2妹妹Yumi捲入王力宏婚變風波，疑不堪輿論壓力吞藥輕生，網友「做個小孩007」在微博發布消息，並Tag王力宏的帳號：「如果她真的出什麽事情，我絕不原諒」，外界十分好奇該名網友的真實身分，還有人猜測是By2姐姐，在深挖之下身分也跟著曝光。

「做個小孩007」在微博曝光多張Yumi在醫院急救的照片，就診單上還寫著「急診危重科」、「紅區1-2級」，診斷結果為「藥物中毒」，爆料者在文中氣罵：「你最清楚Yumi根本沒有介入你一地雞毛的婚姻！！！如果她真的出什麽事情，我絕不原諒！！！！」

Yumi吞藥輕生，被送到醫院急救。（圖／翻攝自微博）

消息曝光後，不少人都瘋猜帳號的真實身分，還有人問：「你們共用帳號嗎？」由於該名網友是女性，近來幾天都發布：「跟著睡不著，感覺很糟糕」、「非常難過，就愛而言，你們都配不上她」類似為Yumi喊話的貼文，因此有人推測這個帳號是By2共用的小號，還有人認為是姊姊Miko。

爆料者連日發布疑似為Yumi抱不平的貼文。（圖／翻攝自微博）

然而有網友發現，她過去發文曾提及自己的爸爸，但By2的父親早就去世了，「翻了一下，不是by2姐妹的小號，但是九成是弄簡的小號」，「弄簡」為知名雙胞胎作家，和By2頗有深交，還有人特別到弄簡的官方微博留言：「你的小號上熱搜了」。

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