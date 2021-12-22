花蓮縣府邀羅志祥、周湯豪、陳勢安等重量級卡司在31日獻唱，打造全台最強跨年夜。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

即將跨年，花蓮縣府舉辦太平洋觀光節，26日起一連嗨唱6天，每晚都有實力派歌手輪番演出，跨年夜當天則有羅志祥、周湯豪及陳勢安等大咖歌手陪伴跨年，防疫也不能輕忽，包括入場實聯制、全程戴口罩等，加強周邊環境消毒，要讓民眾安心到花蓮跨年迎曙光。

花蓮太平洋觀光節跨年演唱會活動時間為12月26日至12月31日，26日至30日每晚7時至9時30分，31日跨年夜於晚間8時至隔日凌晨12時30分，璀璨星空煙火秀將在12月26日、30日、31日總共3日。

位在花蓮市六期重畫區舉演唱會場，現已架起大型舞台。縣府觀光處長張志翔說，今年演唱會陣容更加豪華，尤其跨年夜堪稱「卡司最強、含金量最高」，除了亞洲天王羅志祥要在家鄉獻上復出秀，全民男神周湯豪、情歌天王陳勢安，也都將帶來精彩表演，讓民眾大飽耳福。

6天演唱會每天都有不同音樂主題，滿足各年齡層民眾，26日演出由花蓮子弟婁峻碩打頭陣，還有連續7年來花蓮開唱的畢書盡；27日紅人榜巨星之夜，由于美人、蔡昌憲、許志豪將歌唱選秀節目紅人榜移師花蓮，金曲歌王許富凱、歌后曹雅雯以及本土嘻哈天團玖壹壹坐鎮壓軸。

28日回味民歌經典之夜，由瓊瑤御用8點檔主題曲經典歌后李翊君領銜帶來多首經典好歌、金曲美聲天后許景淳、三金歌王殷正洋，用溫暖的聲音陪伴民眾度過寒冷冬夜。

29日有盧廣仲、動力火車及戴愛玲；30日有周興哲、蕭煌奇及告五人等實力派歌手；跨年夜邀請羅志祥、周湯豪及陳勢安等大咖歌手，將從晚間8時一路歡唱至隔天凌晨0時30分。

因卡司堅強，加上縣府力推觀光振興方案加持，跨年夜花蓮旅宿住房率平均已近全滿，縣府規畫接駁公車，可於花蓮火車站前站左前方的客運站搭乘花蓮客運，或到花蓮火車站前站旅遊服務中心旁站牌區搭乘統聯客運308、太魯閣客運301路線，在「中華站」下車後步行至演唱會會場。

跨完年後，元旦早晨6時15分在七星潭賞星廣場還有2022愛戀花蓮元旦升旗健走淨走活動，觀光處也邀民眾共同起個大早，迎接2022年第一道曙光。