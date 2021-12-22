高雄農村再生社區經營有成，今年「第2屆全國金牌農村競賽」，永安新港社區榮獲金牌、旗山糖廠社區榮獲優等，優異成績展現亮眼，更榮獲蔡英文總統親自頒獎獎勵，近年來，社區也透過農遊體驗開發，藉由社區開發產業及體驗過程中，發揮更多創意與實踐力，讓更多人看見高雄農村的進化。

2021年金牌農村競賽，六都唯一的金牌農村，就落在高雄永安新港社區，從石斑魚養殖到發展各種冷凍真空漁產、料理包及保養品，今年更由在地老中青攜手打造全新漁港生活體驗，如「尻海風-漁夫生活節」、「後浪市集」，吸引5000人次前往，邀請民眾在日落的海岸享受魔幻的「卡夫卡海岸餐桌」，體驗編織漁網的技法、早期漁家「牽罟」的辛苦，學習農漁生態、友善養殖理念。

走入新港社區的大街小巷中，隨處可見老舊漁船、漁網等在地廢棄物，融入社區營造，創作一件件具文化意義的裝置藝術，透過青年在地生根與長者智慧傳承，努力翻轉老漁村，未來更逐步升級，提升產業整體價值。

另初試啼聲即獲優等的旗山糖廠社區，運用在地特產香蕉，結合兒時印象與耆老口傳記憶，致力善用香蕉莖根葉等廢棄物，開發香蕉絲系列的文創產品，從莖幹中提取纖維製成香蕉手環、香蕉手抄紙、香蕉提袋及創意壁燈等。

此外，糖廠專屬古早味椪糖、元宵湯圓、脆梅醃製及許多糖製點心的手作體驗，並將甘蔗標槍，稻草球堆等農村遊戲結合而成的農村奧運等，展現糖廠社區特色、活力與積極，各縣市的金牌社區皆由蔡英文總統親自頒發獎項並給予鼓勵。

高雄市農業局長張清榮表示，高雄農村一直以來築夢踏實，透過根留農村、農村再生，及六級產業行銷推廣等發展計畫，協助高雄農村培養軟硬實力，尤其多年來社區透過農遊體驗的開發與接待遊客的過程中，向下挖掘社區未來深度發展方向。

近年，農業局協助更多農村青年回流，改造農村老舊印象，融合耆老智慧與青年創意，共同為高雄農村留下更多美好，亦讓產業轉型升級，提升產品附加價值，如今年度知名La one法式餐廳與在地青年共同開發料理包。

高雄市農業局亦帶領高雄農遊首選的「一日農夫體驗趣」前進台北冬季旅展，推廣高雄冬季特色農村遊程，從澄蜜香番茄、白玉蘿蔔至高雄特色農產品，邀請外縣市民眾來高雄農村深度遊，體驗與眾不同的悠閒樂活之旅。