台北市長柯文哲上任後取消發放敬老金，讓北市長者大為不滿，台北市議會11月通過被視為「敬老金條例」的「台北市重陽節禮金致送自治條例」草案，柯文哲提覆議案反制，議會大會22日進行表決，現場61位議員全員出席，議長不投票，贊成原決議48人、反對7人、棄權5人，最終維持原決議，意即柯市府須依照該自治條例發放敬老金。

「台北市重陽節禮金致送自治條例」草案11月在議會表決時，在場有58名議員，議長不投票，當時以48人贊成、4人反對、5人棄權通過，今日投票有61人出席，贊成人數維持48人，反對票7人、棄權5人，最終維持原決議。

無黨籍議員林亮君、林穎孟、邱威傑、苗博雅、黃郁芬以及民眾黨議員林國成，「5＋1」被視為反對發放敬老金議員，如今反對票增為7人，但由於投票採無記名，何人跑票不得而知。

國民黨及民進黨團祭出甲級動員，但國民黨團為防跑票，要求黨內議員用手機全程錄影按「贊成」的過程，沒完整錄影表決過程者將罰款一萬元，並送黨部考紀會處分。投票當下，國民黨籍議員全數起立，以手機全程錄影，錄下表決過程。

台北市議會現有61席議員，國民黨28席、民進黨18席、無黨籍10席、新黨3席、台灣民眾黨及社會民主黨各1席。今出席人數61人，全員出席。若國、民兩黨均投下同意票，應有46票贊成。

若三分之二出席議員投下「贊成」原決議議案，代表維持原議決案，若同意票數未達出席議員三分之二者，即不維持原議決案，須就原案重新討論，但不得作覆議前相同之決議。

北市議會11月10日通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」，要求北市府應視財源狀況，發放敬老禮金給65歲以上長者及滿55歲以上原住民長者，並依年齡採分級距。

民進黨團總召梁文傑在表決前於議會表示，當初民進黨支持柯文哲取消普發敬老金，本以為柯文哲會撙節預算，但沒想到花出去的錢卻遠大於當年的敬老金，花了好幾倍預算在處理他被人埋怨的問題，與其這樣不如恢復發放。

梁文傑也強調，現在通過的版本，是未來市府能視財政能力許可，願意發多少就發多少，不是硬性規定，市府提出覆議案大可不必，「沒有規定市政府每年要發多少或是一定要發」，因此民進黨團還是決定維持原決議案。