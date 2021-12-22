2021年底受到Omicron新冠變種病毒，美國通膨居高不下帶來提早升息的可能性，加上各國財政刺激政策力道逐漸減弱，法人提醒，2022年全球經濟將呈現「通膨升溫、經濟降溫」跡象，但通膨可控、經濟擴張下，投資可聚焦抗通膨題材，其中「I．D．E．A」是因應通膨時代來臨值得留意的主題，包括：Innovation（創新科技）、Discretionary（非必須消費）、ESG、Electric Vehicle（電動車），America（美國資產）等，2022年第一季以電動車趨勢產業鏈、精品消費、ESG、美股等是最值得留意的投資標的。

永豐投信指出，2020年3月疫情爆發以來，全球消費者已累積5.4兆美元的超額儲蓄，有望成為後疫情時代支出強力復甦的基礎，此外，企業現金水位處於高檔，疫情過後，企業也可望大舉增加資本支出，擴張力道更勝2008年金融海嘯過後。

永豐投信進一步說明，2022年第一季投資宜聚焦三大方向，在通膨與升息環境中，更應該把握通膨時代，降低利率攀升影響性的資產，創新科技產業獲利成長空間大，那斯達克指數EPS持續攀升獲利呈現高成長，可望有效抵禦通膨與升息壓力，2022年、2023年EPS預估增幅為14％、16.2％。

而在儲蓄力釋放民間消費力道俱備強勁支撐下，市場預期，旅遊零售、免稅店Outlet與線上購物等，與奢侈品消費最具直接關聯性的消費動能，是2022至2025年成長動能強勁，是後疫情時代的消費成長主力。

永豐投信指出，主題投資則可留意這兩、三年來，全球資金最愛的ESG永續資產、電動車等雙E主題，無論在主動與被動資金規模的變動上，都可以看到兩大主題投資的迅速累積成長，這將持續成為2022年最重要的主題趨勢投資標的；國家配置上，永豐投信認為，美國經濟體質持續強勁，仍然是投資人因應通膨、利率上揚，最佳的配置選擇之一。