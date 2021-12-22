由宇峻奧汀發行的經典IP正統續作《永恆星語：燐光起源》於台港澳地區上市，開服第一週即於App Store連霸三榜！官方表示為感謝玩家們的熱情支持並慶祝霸榜，於今（22）日公開第二波限時聖誕活動。

聖夜女王「夜宴．莉朵麗」將於12月22日維護後至1月5日維護前限時登場！期間登入可領取聖誕限定的「拐杖麋鹿魔械蛋」，並且同步推出「聖誕特訓」活動，完成任務就送20連抽與「天使蛋」，還有豐富的活動獎勵！以下將提供聖夜女王「夜宴．莉朵麗」相關資訊。

聖夜女王「夜宴．莉朵麗」將於12月22日維護後至1月5日維護前限時登場！

完成任務就送20連抽與「天使蛋」。

同步推出「聖誕特訓」活動。

同步推出「聖誕特訓」活動。

聖夜女王「夜宴．莉朵麗」（CV：高柳知葉）

高雅的聖誕夜公主，嘲諷吸血的坦克，優雅的吸引敵人目光，手持看起來應景又無害的拐杖糖……不不，那似乎是…拐杖糖造型的劍杖！看來即使是節日限定版的「聖誕(月)夜公主」，也不是任何人可以小看的，千萬不要打擾她參加派對的興致喔！她會用拐杖糖給你好看的。

「呵呵，今夜，汝會好好的款待吾吧？若讓吾失望的話，就沒有下次了。」

聖夜女王「夜宴．莉朵麗」

聖夜女王「夜宴．莉朵麗」技能介紹

普攻－拐杖糖突襲：對敵人造成物理傷害

技能－祈福導言：保護自身的魔法吸收盾、嘲諷敵人

技能－平安夜圓舞曲：物理傷害攻擊與自身混亂免疫

必殺技－鮮血與紅酒：吸血傷害攻擊與回自身HP

被動－聖誕夜的賞雪人：對自身附加凍結免疫

被動－聖誕果酒：對自身提升HP上限

聖夜女王「夜宴．莉朵麗」