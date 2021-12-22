美國國務院於美東時間21日發布通話摘要指出，國務卿布林肯（Antony Blinken）與立陶宛總理Ingrida Šimonytė通話時，針對近期立陶宛遭到中國進出口貿易脅迫的情況表達美方嚴正關切，並重申美國對立陶宛支持如鋼鐵般堅定（ironclad），且美國將致力結合理念相近國家，對抗中國外交及經濟脅迫作為。

外交部發言人歐江安表示，外交部感謝並高度讚揚美國展現全球民主陣營的領袖風範，我方深信美國採取具體且積極的作為，將有效協助民主國家反制專制政體的政經脅迫。

外交部表示，拜登政府自上任以來持續力挺台灣，公開支持我國與立陶宛加強關係，並高度關切中國對民主國家的蠻橫威脅。

外交部指出，台灣作為民主成功的故事及世界一股良善力量，會持續推動與所有理念相近國家發展實質友好關係，增進互惠交流；我國政府也將持續採取積極作為，與美國等民主陣營夥伴攜手合作，全力協助立陶宛應對威權體制的複合式威脅，共同捍衛民主自由制度不受專制極權政體的逼迫。