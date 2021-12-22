台灣舞蹈空間舞團與日本全男子舞團東京鷹，原本要同台演出作品《月球水2.0》，因疫情下外國人來台不易，團隊決定全面改變呈現方式，兩地分別拍攝影片再透過剪接「合體」，以創意肢體展現對「月」、「球」及「水」這三個字的想像力。（國家兩廳院提供）

疫情改變世界工作的方式，台灣舞蹈空間舞團與日本全男子舞團東京鷹，原本要同台演出作品《月球水2.0》，因疫情下外國人來台不易，團隊決定全面改變呈現方式，兩地分別拍攝影片再透過剪接「合體」，以創意肢體展現對「月」、「球」及「水」這三個字的想像力。

舞蹈空間舞團藝術總監平珩表示，疫情改變世界，表演藝術也須尋找全新的工作方法，這次在日本團隊無法來台和疫情多變的狀態下，選擇拍影片在線上播映，對舞者而言也是一個全新的挑戰，「舞者們要先學習鏡頭語言，並練習表情和眼神，在舞台的隊形上，有部分段落需要大場面，但順應鏡頭需要縮小一點點。」

平珩表示，拍攝的場景除了在舞台上，還有咖啡店、電梯口、南門市場口，「這些場景平常不太可能搬到舞台上，但是拍攝影片能做不同的嘗試。」

日方也正在拍攝影片，藉時兩邊會透過剪接合體，全長40分鐘的影片，但從討論、試拍、練習到正式拍攝，都耗時耗力。平珩表示，內容是表演藝術，以影片手法呈現，要如何吸引觀眾目光，而不是轉台看別的更有趣的影片，有許多細節需要構思，和過往的製作大不相同。

值得一提的是，東京鷹以往就有自己獨特的肢體敘事語言，這次在《月球水2.0》裡，一群身穿高校制服的男舞者，加上台灣身手矯捷的舞者，兩邊誇張又具爆發力的肢體線條，還有無厘頭的短劇，呈現混搭風格以及創造肢體的新可能。《月球水2.0》將於2022年3月21日在台北國家戲劇院特映，3月25日至27日在線上特映。