副市長沈慧虹指出，茄苳國小在新竹市都會的邊緣，此次考量山坡地的水土保持，期望打造好使用、好維管的校園空間。（陳育賢攝）

新竹市政府為改善創校已62年的茄苳國小校舍，特別投入6055萬元作老舊教室拆除重建工程，打造山坡上最美、空間通透的多功能風雨教室，學生未來可邊打球邊看林蔭美景，還有全新露營廣場與遊戲土坡，預計2022年底完工。

茄苳國小老舊風雨教室拆除重建工程動土典禮，今天上午由副市長沈慧虹代表出席，她指出，茄苳國小在新竹市都會的邊緣，此次考量山坡地的水土保持，期望打造好使用、好維管的校園空間。

該工程也是老舊校舍重建重要的1塊拼圖，顯示市府照顧學校從市區到郊區不遺餘力，市府要讓孩子感受在大自然奔跑的感覺。

市府教育處表示，茄苳風雨教室興建於1990年，因校舍老舊、耐震係數較低、動線不良、設施不足，市府決定拆除重建。

全新多功能風雨教室內有1座綜合球場、廁所、淋浴設備與無障礙設施，同時結合校園豐富生態環境，並順應高低差，以鋼構及PC中空板為主要建材，讓學生在室內活動也可清楚看見戶外林蔭美景。

加上乾式砌石營造自然感，全新多功能教室整體視覺通透，還在球場外綠蔭處打造露營廣場，透過遊戲土坡降低風雨教室的壓迫感，新設階梯與通道連結操場及校園環境，讓整體環境動線更順暢。

茄苳國小校長謝佳曄指出，等待是為了更好的未來，原風雨教室位於校園最後方，連接校園的通道狹小，大型機具無法進入，缺乏廁所與無障礙設施，建物也因老舊常漏水，造成使用不便，感謝市府推動新校園運動讓風雨教室脫胎換骨，更將整體校園納入規畫，為孩子打造友善安全、兼具美學的多功能活動場地。

教育處代理處長沈靜濤表示，市府近年補助茄苳國小環境改善總經費超過1億，包括籃球場整修、圖書館整修、運動場改建、茄苳附設幼兒園暨市民活動中心聯合大樓新建、老舊廁所改善、教學大樓前庭改善、遊戲場整修等，加上此次老舊校舍拆除重建，讓茄苳國小整體環境煥然一新，孩子有更好、更安全的學習環境，讓家長安心、學生開心。