響應新北市好日子愛心大平台，嬌聯股份有限公司今捐贈新北市政府市價320萬元的百萬片蘇菲衛生棉，新北市長侯友宜出席代表受贈，將提供給新北市弱勢婦女及299校高中職及國中小弱勢女學童使用。

侯友宜表示，每位女性從12歲開始有初經到更年期，有將近40年、每月5至6日，換算下來，一生中約有6年9個月與生理期相伴，生理用品是女性的必需品，台灣女性一生平均要花費10萬元購買，對弱勢家庭也是項負擔。

侯友宜說，新北市推動「月經平權」，是要讓社會大眾更加重視婦女健康與促進女性權益，從「月經貧窮」走向「月經平權」，未來邁向「月經時尚」，讓「女子事變好事」，讓新北市成為新北友好市。

新北市社會局長張錦麗和教育局長張明文均出席捐贈活動，張錦麗表示，受贈的衛生棉將發放予社福中心、家防中心、兒少安置機構、小爸媽個管中心等弱勢婦女；張明文則說，將分發給全市299校高中職及國中小，並輔以「青春期正確照護」等教材，做為衛生教育的參考。