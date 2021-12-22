淡水擁有多元歷史建築和文化資產，豐厚的人文背景使得淡水河岸光彩四溢。新北市淡水古蹟博物館以「光映淡水」為架構，透過「時光循跡」藝文展演、「波光水岸」淡水海關碼頭系列活動、「火光十色」淡水聲光夜三大主題，藉由靜態展演、動態聲光等多元方式，呈現淡水400年文化之美。

光映淡水 動靜態展演感受400年文化之美

此次「光映淡水」系列活動主打淡水海關碼頭的戶外光影廊道，戶外光影廊道以時光訊息為主題，涵蓋了5位藝術家的裝置藝術品，共同探索遺落在淡水的時光訊息。藝術家林書瑜作品《微浮》，將燈管排成12公尺類似音軌的波浪狀，象徵著拍打著水岸的浪潮，猶如淡水傳遞給我們的語音訊息，溫柔而堅定；藝術家梁賴昌的《時光標記》作品佇立在淡水河面上，淡水河上映襯著各種彩光，標籤註記著淡水從古至今留下的時光遺跡。

藝術團隊黃樑疑夢俱樂部的作品《觀/因》則思考座落在淡水海關碼頭對岸的觀音山和風的流動，紀錄百年來的人潮川流；藝術家王俊淵作品《聚》以時間情書為概念，作品外觀似魚擬船，呈現擁抱相依偎的形狀，擁抱著淡水港口，相映穿越千百年的兩段基因；藝術家丁建中以河川的線條為發想，創作作品《山河水》，透過鏡面材質反射天空，夜裡則透過光影洗晾地面，呈現淡水的多元樣貌。

沉浸式劇場介紹淡水河兩岸四季美景，民眾可跟劇場螢幕互動，也能身歷其境體驗淡水蟲鳴鳥叫聲。(圖/新北文化局提供)

除了水岸光影廊道外，淡水古蹟博物館也推出「沉浸式劇場」、「DVJ秀」2種室內體驗。「淡水絕美之境－淡水山河古蹟沉浸式劇場」融合淡水山河四季及人文景觀變化，劇場內容介紹了淡水河左岸、右岸的四季美景，以及紅毛城、觀音山、屯山積雪和2024年將完工的淡江大橋等知名地標，民眾除了可以跟劇場螢幕互動外，也能身歷其境體驗淡水的秀麗景緻、蟲鳴鳥叫聲。

「波響—AudioVisual數位音像表演」則集結國內頂尖藝術家的音樂與影像，同步在海關碼頭B、C棟倉庫展演，表演結合聲波、光波、淡水河畔波光粼粼，透過創作者們的演繹，將淡水風貌化為聽得見的風景，使在地的歷史化為看得見的聲音，現場觀眾可透過視覺、聽覺穿越古今，進入淡水、穿越老街、看見古蹟，感受影像與聲音的流動及變化。

「光映淡水」除了有展演活動外，12月周周都有活動，有夕陽黃金音樂市集、光影劇場、月光電影、YOYO的耶誕舞會等，活動期間也有淡水在地精采展覽，像是齊柏林空間年度大展「映河」、得忌利士洋行「探索淡水密碼─淡水文史特展」、新北市歷史建築「淡水木下靜涯舊居」等，歡迎民眾來感受淡水歷史人文魅力。

12月31日至淡水還可以看全臺首場13分14秒跨河煙火秀。(圖/福容大飯店淡水漁人碼頭店提供)

隨著年底即將到來，新北跨年盛宴就在淡水！12月31日晚上8點22分在漁人碼頭將開啟全臺首場13分14秒「光耀新北-1314就愛你跨河煙火秀」，不只如此，新北文化局推出豐富系列遊程，讓民眾在淡水玩得流連忘返，捨不得回家！12月31日從下午就展開一系列精采表演活動、好玩的冬日暖心市集、晚上緊接「紙風車劇團」帶來經典好劇《雞城故事》。

在今年最後一天到淡水，可以到有著絕美夕陽景色的淡水海關碼頭水岸光影廊道瀏覽五組藝術作品，還可到漁人碼頭觀海廣場欣賞眾多精采藝文表演、逛市集、賞花火，歡迎全臺灣到北部遊玩的朋友都可以前往參加。(新北文化局廣告)