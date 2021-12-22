11月2日起唱KTV可以暫時脫下口罩，不過胸腔暨重症專科醫師黃軒引用日本理化學研究所（RIKEN）的研究指出，大聲唱歌每分鐘約會噴出2萬5000顆飛沫顆粒，但戴口罩可以有效降低飛沫顆粒數量，提醒民眾唱歌還是要戴口罩比較安心。

黃軒今(22)日於個人臉書粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》發文表示，日本理化學研究所（RIKEN）有一項研究，是利用超級電腦破解人類在説話、唱歌、咳嗽時所產生的飛沫顆粒。

:根據日本理化學研究所（RIKEN）的研究指出不戴口罩說話、唱歌、咳嗽，都會產生萬顆以上的飛沫顆粒。（圖／翻攝臉書黃軒醫師 Dr. Ooi Hean）

而根據RIKEN研究結果可見，在不戴口罩的情況下，大聲說話每分鐘約會噴出1萬顆飛沫顆粒；大聲唱歌每分鐘約會噴出2萬5千顆飛沫顆粒；每次咳嗽每分鐘約會噴出1萬5千顆飛沫顆粒。

黃軒說，這項研究也實測，其實只要戴上口罩，就可以讓唱歌所產生的飛沫顆粒數量，減少到與正常說話時所產生的飛沫顆粒水平，若是帶著密合度很好的外科口罩大聲唱歌，機器甚至偵測不到飛沫顆粒。

黃軒提醒，從這項研究可見，戴口罩還是非常重要，尤其在疫情尚未消失之際，不論說話、唱歌、咳嗽都要記得戴口罩。