「蕾宏鬥」隔空角火嘴炮不絕響，李靚蕾曾痛斥王力宏的聲明文「屬於很典型的利用『情緒操控』(gaslighting)的方法」，這也讓「煤氣燈效應」一詞成為熱門話題。網紅「理科太太」去(2020)年曾以此為主題拍攝影片《你陷在有毒的關係裡嗎？-當另一半是煤氣燈操縱者》，如今再度被網友翻出，對照下不禁驚嘆王力宏的行為「全中」。

理科太太在影片中解釋，「Gaslighting」(煤氣燈效應)是情感操縱的一種，受害者很難看出精神虐待，因為感情上的暴力，不像是肢體、言語來得明顯，加害人會各種扭曲訊息，讓受害者懷疑自己的記憶，影響對現實的判斷、認知。理科太太強調：「操縱情感不是與生俱來的個性特質，而是經過社會化的學習，小時候的遭遇，會讓他們不自覺當工具使用，像呼吸一樣自然，而且這種人都相對聰明。」

理科太太指出，操縱者不一定是口語去貶低對方，他們會在行為上不尊重、卻要對方依照自己的方式過生活，「比如說會人間蒸發的人、不回訊息、不接電話」，接著過了許久再若無其事回覆訊息，並指責受害者說「都是你的錯」，理科太太舉例：「他們會創造一個他沒有人間蒸發，但是是你沒有去找他的平行世界的現實。」

對照李靚蕾表示自己「沒有拿一毛錢贍養費」，王力宏則強調李靚蕾「拿了上億還不承認」，最後是李靚蕾PO出放棄拿贍養費的證據，王力宏才道歉；王力宏在聲明中也透露無法看小孩、無法與李靚蕾取得聯絡，李靚蕾則是PO出打了5通電話給王力宏，卻遭拒絕的通聯紀錄，在在證實李靚蕾的的說法：「多年來我深陷其中，也經過心理師的教學讓我學會看見你的作為，和培養能夠把焦點拉回真正該討論的問題的能力。」

理科太太與先生John日前也在進行離婚訴訟程序。（圖／理科太太 Li Ke Tai Tai 臉書）

理科太太列出常聽到的10大「情緒操控」金句：「1.沒有啊，是你自己想像的吧，2.你太敏感了，3.你可不可以不要每次都這樣，4.你真的讓我壓力很大，5.沒有啊我只是開玩笑，6.這沒什麼啊，7.這都是你的錯，8.你反應過度了，這根本沒有這麼嚴重，9.我覺得是你記錯了，10.就是因為你怎樣怎樣才會變成今天這樣」，供大眾參考作為警訊。

理科太太在影片最後也呼籲：「遭到情感控制的人應儘速脫離這段關係」，因為「踩到狗屎不是你的錯，是狗主人沒有把屎清乾淨，遇到不好的人不是你的錯，不要責怪自己，你只需要鼓起勇氣把屎擦乾淨，為了自己轉身離開。」網友跨時空對照影片解說與「蕾宏鬥」，不禁驚嘆王力宏的行為「全中」。