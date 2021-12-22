大湖鄉長胡娘妹（左）、苗栗縣青溪婦女協會理事長張淑芬（中）22日一同剖開竹錢筒。（謝明俊攝）

大湖鄉長胡娘妹（左）、苗栗縣青溪婦女協會理事長張淑芬（中）22日一同剖開竹錢筒，歡喜收集零錢助邊緣弱勢。（謝明俊攝）

大湖青溪婦女協會及婦女聯合會22日上午共同剖開竹錢筒助邊緣弱勢。（謝明俊攝）

大湖青溪婦女協會及婦女聯合會22日上午共同剖開竹錢筒，一一清點銅板用來助邊緣弱勢。（謝明俊攝）

大湖青溪婦女協會及婦女聯合會22日上午共同剖開竹錢筒助邊緣弱勢。（謝明俊攝）

大湖鄉長胡娘妹與苗栗縣青溪婦女協會理事長張淑芬，因見鄉內邊緣戶無法獲得政府資源援助，於是在今年3月間，會同苗栗縣婦女聯合會，聯手發起「1人1筒」利用傳統竹製存錢筒每天存下買菜找零錢，在歲末寒冬資助邊緣家庭，22日會員們集合共同剖開竹錢筒，歡喜取出存錢助弱勢。

對許多年紀稍長的客家子弟，小時候父母親為了鼓勵養成儲蓄習慣，都會教導孩子們用竹子製成竹錢筒，待一定時間後將竹錢筒剖開取錢使用，成了許多客家子弟幼年回憶。

國內疫情延續近2年來，造成許多家庭生計受到影響，尤其是經濟弱勢族群邊緣戶，因公部門法規所限，無法獲得政府福利資源協助，急需外界助力協助渡過困境。

為了有效協助邊緣戶，今年3月間，由大湖鄉長胡娘妹等提議要籌措財源來協助邊緣戶，在大湖鄉青溪婦女協會及大湖鄉婦女聯合協會共同發想，決定以大家幼年記憶中的竹製存錢筒，合力自製60個竹錢筒，發給會員們認養，將每天買菜、購物找回的銅板零錢存進竹錢筒內，以積沙成塔來幫助邊緣家庭。

年終歲末將至，眾會員決定清點今年存下的零錢，將所有的竹錢筒集合起來，於22日上午在大湖鄉羅福星紀念館，胡娘妹與張淑芬等與2個婦女會員們共同剖開竹錢筒收集零錢，捐助給邊緣戶。

大湖鄉長胡娘妹特別感謝2個婦女協會理事長、全體理監事及會員的善行義舉，讓鄉親可以感受到社會的溫暖，也期盼藉此「平時儲蓄愛心、急時協助他人」活動能發揮抛磚引玉，喚起更多人能對弱勢家庭或族群的關懷，為社會加添一份溫暖。