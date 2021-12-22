夏米雅新居落成，在自宅扮耶誕女郎分享喜悅。 （固力狗娛樂）

夏米雅新居落成，在自宅扮耶誕女郎分享喜悅。 （固力狗娛樂）

瑜伽女神夏米雅Miya推出《帶著瑜珈去旅行》音樂專輯之後，人氣上漲，受邀擔任保養品代言人，她開心分享「2021對我來說真是幸運的一年，除了獲得代言之外，因為瑜伽事業很成功，讓自己買了人生第一間房子，真的迫不及待在新的一年大展身手，把更多作品分享給粉絲。」

夏米雅說，因為疫情期間不得不放棄大眾的團體公開課，反而因禍得福開啟私人課及小班課，每天最開心的是回家前必需先到便利店存下現金，慢慢的累積沒想到竟然存到了一間小小的樓中樓，即使房子不大但卻花了心思精心佈置，特別留一個練習瑜伽的小天地，讓自己可以有一個練瑜伽不被打擾的空間。

為了慶祝新居落成，她在自宅中扮耶誕女郎，也提醒大家耶誕大餐之後不要忘記做一些全身性的運動來增肌減脂，心肺的訓練特別適合減脂、讓身體快速的熱起來、加強血液循環，推薦大家可以在家跳繩，從45秒一組開始練習，慢慢增加到90秒，每次練三組。肌力的訓練有助於提高省身體的肌肉量，提高基礎代謝率，大家可以在家做plank平板支撐，加強腹部核心肌群從10秒開始，慢慢練習到90秒，動作過程中要收緊下腹、避免塌腰，如果太累了就膝蓋落地。