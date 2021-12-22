美光財報傳佳音，美股周二收高，科技股漲勢大漲，台股由台積電(2330)開高領軍，台股跳空開高重回17800點之上，惟量能未明顯放大，未再進一步續攻17900點。今日仍以中小型電子股個股表現，但不少個股開高走低，尾盤由台積電收高3元至600元撐盤，台股小漲37點至17826點，在所有均線之上，成交值續降至2526億元。

Nike和美光發布財報後股價走強，科技股上漲帶動，周二華爾街主要指數全面大漲，擺脫了Omicron疫情籠罩下連跌3天的低迷走勢。道瓊工業上漲1.6%、S&P 500收高1.78%、那斯達克收漲2.4%、費城半導體勁揚3.35%。

費城半導體指數大漲3.35%，台股今天小漲開出，直接站回17800點，隨後漲幅一度擴大，上攻17870點，但中鋼(2002)等鋼鐵股熄火，長榮(2603)等航運股下滑，今日早盤以投信作帳題材電子中小型股表現相對強勢，包括IC設計、元宇宙概念股宏達電(2498)、鈺創(5351)、新唐(4919)等再度發動攻勢，中場後則以被動元件的國巨(2327)領軍上攻。

昨日台股大盤小幅開高震盪走高，上漲作收，成交金額續縮至2600億元以下，指數重回月線之上，且站穩所有短期均線，化解短期技術面轉弱壓力。外資周二回補集中市場，買超106.5億元。隨著美股續強，台股今早再攻17800點之上，技術面多頭排列。

全球股市距今年封關，僅剩六個交易日，包括美股、台股都漲了一整年，短線仍有獲利了結賣壓，預計封關前持續震盪的格局。

短期而言，受美國耶誕假期影響交投熱度，可能繼續震盪整理盤面，傾向個股表現為主，法人預期年底前行情仍以內資法人為主的中小型股及集團股較有表現機會。展後後市，各國央行對於緊縮方向已有共識，明年將陸續升息，可能不免牽動年底前的資金流向。