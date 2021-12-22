2021台北國際食品展今日開幕，東元集團會長黃茂雄表示，今年台灣農漁出口受到疫情嚴重衝擊，盼能為在地農漁盡一份心力，除了藉由旗下餐飲13個品牌大力推廣，並媒合各大餐飲品牌、飯店、零售商、製造商及超市等通路，以實際購買行動支持台灣在地農漁特產，各品牌與農漁會合作推廣的品項超過50幾種。

東元聯合集團眾多品牌攜手參展，有最為人熟知的安心食品（MOS摩斯漢堡）、樂雅樂，亦涵蓋日式高級餐飲-羽村、京式宮廷盛宴-餡老滿、壽司及鐵板燒-高樂以及歐亞餐廳「MADO」等。

今年雖逢疫情，東元餐飲集團仍邀集日本8縣市、38個品牌，以及韓國10個品牌、土耳其等49個國際品牌，融合宜蘭縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣等在地農漁產品共同展出，推廣美食交流，展現台灣第一的新食力。

東元餐飲集團旗下安心食品（摩斯漢堡）於今年30周年達成全台300店里程碑，今年度與高雄市政府合作，以新鮮美味的龍虎斑製成龍虎石斑珍珠堡、蒲燒石斑珍珠堡，深受消費者好評、以及屏東佳冬蓮霧製成口感香醇的蓮霧蒟蒻，更與日本獺祭聯名合作，開發南台灣優質鰻魚，推出御品白燒鰻珍珠堡。近期推出早餐日式胡麻豬排福堡及豚汁蔬菜湯，餐點皆使用臺灣豬、臺灣米，讓消費者吃得安心、吃得放心。

樂雅樂餐廳則在2022年春節推出「Luxury STEAK ＆ SEAFOOD」頂級食材與奢華享受的牛排菜單，特別選用日本頂級秋田和牛、波士頓龍蝦、紐西蘭草飼牛等，搭配高級海鮮與炸物洋食，推出雙品、三拼等奢華餐點，有望再掀銷售熱潮。