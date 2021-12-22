台灣設計展期間以阿里山檜木車廂小火車接駁到林業文化相關展區免費參觀。（廖素慧攝）

林鐵及文資處在嘉義製材所展出林業文化新設計。（廖素慧攝）

配合台灣設計展，嘉義製材所動力室展出林業文化新設計及舊文物。（廖素慧攝）

配合台灣設計展，林鐵及文資處展出林業文化新設計作品。（廖素慧攝）

農委會林務局長林華慶今天表示，2023年春暖花開時阿里山小火車全線通車。（廖素慧攝）

阿里山鐵路何時全線通車，眾所期待，農委會林務局長林華慶今天表示，阿里山鐵路修復工程的最後一哩後，即42號隧道因2014年杜鵑颱風重創而中斷，目前修復進度超前約10％，預估明年底可完工，2023年春暖花開時全線通車。

林華慶也指出，阿里山林鐵及文化資產處導入學美設計的全新車廂「栩悅號」列車，不僅強調美感，還有更友善使用者設計，預定明年春暖花開時上線，將提供旅客更舒適的觀光列車。

以2023年阿里山全線通車為目標，林務局自 2020年起，啟動「阿里山軸帶重塑」系列計畫，目前第一階段6大設計導入專案完成，包括林鐵列車改裝、奮起湖車站週邊景觀改善、車庫園區景觀設計、阿里山林業暨鐵道特展「記憶．阿里山」、林鐵車廂特展「百年鳴森」、視覺識別設計。

林鐵及文資處表示，6大專案成果配合2021台灣設計展，即日起嘉義車庫園區、嘉義製材所動力室與大小辦公室、奮起湖車站，全區開放民眾自由入場參觀，體驗新的阿里山及林業文化。

林鐵及文資處表示，台灣設計展期間自本月24日至明年1月2日，會以阿里山檜木車廂小火車來載運旅客接駁到林業文化相關展區免費參觀，室內展館因應防疫會管控人流，團體旅客可先預約導覽。