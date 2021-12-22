近期新變種病毒Omicron引發市場關注，驚擾股市表現，但檢測、快篩類股表現一枝獨秀，觀察新藥核准數量仍在近年來高位，凸顯產業創新研發動能不絕、題材面無虞，加上人口老化趨勢，對醫療服務與藥品的需求持續增長，支撐生技醫療產業中長期表現值得期待，有利透過生技醫療基金順勢布局。

投信法人表示，雖然目前各界評估Omicron雖有傳播力較強的傾向，但較先前的Covid-19病毒來說相對溫和，但整體上因疫苗施打及檢測需求延續下，疫情受惠股商機料持續發酵，及今年以來FDA新藥核准態度依舊積極，截至11月底，今年來已核准46個新藥，與去年同期相當，生醫後市仍看好。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕指出，雖然歐洲Omicron感染情勢較嚴峻，但現階段多數國家仍以Delta病毒為主流，且多國政府已將防疫措施升級，陸續規劃第三劑加強針施打。外資機構認為，隨多數人口將實現群體免疫、新療法預計在明年普及化下，新變種病毒不至於拖累經濟活動。

預期疫情料朝向流感化發展，未來疫苗與相關藥物需求料延續，相關商機可持續關注，次產業方面的心血管、心臟等檢測儀器需求持續成長，加上財報展望良好，且疫情趨緩後民眾就醫意願增加，可望帶動醫財族群後市表現。

蔡詠裕分析，就評價面來看，現階段醫療保健股本益比相較S&P500折價幅度高達20％，創近30年來新低，顯示該族群估值明顯偏低。FDA核准藥物的進度相當積極，今年到11月底已有46項藥物獲得核准，與去年同期相當，在新藥物大量且持續性的需求及研發進展加速下，有利醫療族群股價走勢，同時相關產業未來成長空間大，商機題材多元，中長期投資前景仍可期待。