2021年步入尾聲，2022年我國財稅新制有利多，對個人綜所稅而言，所得稅免稅額自2022年提高4千元至9.2萬元，台灣綜所稅申報戶約652.4萬戶皆可多減稅，2022年上路、2023年報稅適用。

至於綜所稅課稅級距將從現行54萬、121萬、242萬及453萬，提高到56萬、126萬、252萬、472萬。而個人標準扣除額將由12萬元調高4千元至12.4萬元，薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額皆從20萬元調高7千元至20.7萬元。兩項新制也是2022年上路、2023年報稅適用。

此外，每人基本生活費調高1萬元至19.2萬元、估229萬戶受惠，2022年報稅適用。

另新版稅捐稽徵法上路後，明年起滯納金罰鍰上限降低為10％。而財政部也從2022年1月推出遺產稅申報稅額試算服務，遺產總額在3千萬元以下者多半可適用，過世者配偶、子女可直接線上試算並完成申報，估七成民眾受惠。