根據麥肯錫最新報告《越南消費者的新面孔》，未來十年越南中產階級有望繼續壯大，預估增加3600萬人，以購買力平均價格計算，每天至少可花費11美元的消費者，對經濟活動是一大變化，估算2000年中產階級消費人口不到10％，如今有機會上升至40％，2030年可能可能接近75％，中產階級崛起，越南股市將迎向拐點。

麥肯錫報告指出，亞洲是世界消費增長的引擎，越南有能力成為亞洲消重要推動力，由於對製造業的持續投資、活躍的外國直接投資、不斷提高的生產力，使其一直是亞洲的佼佼者，過去20年GDP實際複合年增長率為5％，約全球平均水平的1.7倍。

日盛越南機會基金研究團隊表示，越南新的消費力不僅來自首次進入中產消費階層者，在收入金字塔中的人數亦急劇上升，最高的兩個階層（每天花費30美元或更多）增長最快，到2030年可能佔人口的20％，中產階級快速成長，所得提升同時也對股市帶來資金潮。比照過去大陸經驗，2005年人均GDP跨越3000美元後，股市波段呈現倍數上漲，今年以來胡志明指數以33.7％報酬率領先亞洲其他國家，並躍入全球主要強勢表態股市之列，在人口消費力挹注下，股市可望迎向拐點。

日盛越南機會基金研究團隊認為，越南人口結構仍是一個年輕的國家，享有豐厚的人口紅利，勞動力多為20～30歲的90年代後，甚至比大陸更年輕，且薪資水準不到大陸的四分之一，成本優勢突出，大陸世界工廠漸由越南取代。越南人口、地理優勢，加上防疫有成，有望加速崛起，可伺機進場布局。