NCC於22日委員會議決議，許可64家系統經營者迪士尼頻道替補及基本頻道數量補實之申請。

NCC表示，迪士尼頻道將於111年1月1日終止經營，目前有台灣寬頻通訊集團（TBC）所屬5家系統經營者申請由「Baby TV」替補。

凱擘、台固集團、大豐等共計24家系統經營者申請「Nickelodeon Asia（尼克兒童頻道）」替補。

另外，中嘉集團、澎湖有線等共計19家系統經營者申請由「Nick Jr.」替補。

而台數科集團、世新等共計11家系統經營者申請由「Boomerang」替補。

NCC表示，前述申請替補之頻道屬性皆與「迪士尼頻道」所屬之兒少頻道相同，案件依「有線廣播電視系統經營者申請頻道規劃及其類型變更許可辦法」規定，檢視系統經營者基本頻道之規劃是否符合區塊化，綜合考量是否增進或維持整體市場競爭、消費者權益、頻道內容之多樣性及其他公共利益等面向，並參酌案關地方政府意見後予以許可。

NCC指出，22日委員會議亦許可全國數位、洄瀾等5家系統經營者申請於其他頻位補充基本頻道，惟前揭系統經營者未於原「迪士尼頻道」之頻道位置替補頻道，為維護兒少族群之收視權益，NCC要求全國數位、洄瀾等5家系統經營者宜積極研議提出原「迪士尼頻道」頻位之替補頻道。