投入花卉生技研究27年，中興大學副校長暨生物科技學研究所講座教授楊長賢，近年聚焦在花形調控、配子體發育及花朵老化凋落等關鍵基因控制，其實驗室技術創造的「鳳凰蘭」更受邀在2016年TIOS台灣國際蘭展展出，今年第二度獲頒教育部第25屆國家講座，並晉身為教育部終身國家講座。

楊長賢於1994年開始從事花卉生技研究，他說，開花及花朵發育的調控，在國際植物科學是高度競爭的研究領域，過去藉由對蘭花、百合及阿拉伯芥等不同植物的研究，探討參與開花、花形調控、配子體發育及花朵老化凋落等關鍵基因及其分子調控網絡。

興大指出，楊長賢的豐碩研究成果陸續發表在國際知名期刊，且曾多次被植物頂尖期刊選用為封面故事報導。值得一提的是，楊長賢在蘭花花形調控上，發現花萼、花瓣、唇瓣的形成受到兩種蛋白質複合體影響，他將其稱為「花被密碼」，在國際花卉研究領域有創新與突破性貢獻。

楊長賢接著進一步深入研究「花被密碼」SP及L複合體中的基因，發現兩種複合體除可調控花器中的唇瓣、花萼等，還能控制花朵顏色、花萼花瓣老化及花柄凋落，此創新研究去年發表於頂級期刊Nature Communications，其成果讓台灣的國際學術地位有顯著提升。

此外，楊長賢實驗室技術創造的各式「鳳凰蘭」，更獲邀在2016年TIOS台灣國際蘭展中展出，也在2018、2019年台中世界花卉博覽會受邀展出，此成果已獲多項專利，未來可直接應用在花卉產業。

楊長賢長期投入花卉生技研究有成，繼2017年獲頒教育部第21屆國家講座後，近日又獲頒第25屆國家講座，他說，再次獲獎是對他多年來努力投入創新研究的肯定，期許未來更努力，也希望培育更多年輕研究新血，能提升台灣的農業生技學術研究與應用。