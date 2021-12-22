藏族美少年丁真去(2020)年因一段7秒抖音影片爆紅，俊朗五官、閃亮大眼透現陽光天真氣質，被網民激讚他是「甜野男孩」，連大陸外交部發言人華春瑩也稱他「陽光燦爛，天真無邪」；怎料日前直擊丁真上節目的模樣，不但爆肥大崩壞、臉上有皺紋，連往日的天真氣質賣點也不復見，令人驚問藏族少年入行後真被娛樂圈改變了？他的粉絲則透露丁真是因為「醉氧」才造成臉部浮腫。

丁真憑「野性與天真並存」的氣質爆紅後，人氣急升，連「丁真珍珠」的名稱也被註冊商標，而丁真本人亦成為綜藝節目搶手貨，除了上春晚、《天天向上》、《中餐廳5》，近日還有香港無綫TVB的《無窮之路》，謝霆鋒的《百姓的味道》和《導演請指教》，通告不斷身價大熱。

丁真近日演出截圖，陸網瘋傳，被認為20歲卻驚現皺紋大叔肥。（取自微博）

但入行後的丁真卻開始出現負面新聞，例如被拍到在酒店吸電子煙，而近日在謝霆鋒的節目，更發現丁真的外貌開始崩壞，20歲的他出現大叔肥，皺紋暴現，而昔日最吃香的陽光天真氣質，如今消失無蹤，被網民嘆娛樂圈確實是大染缸，連來自藏族的丁真也未能倖免。

丁真小檔案

但還是有不少死忠粉絲跳出來替他喊冤，透露丁真是因為下山後「醉氧」才造成臉部浮腫，還有照片角度問題，丁真本人很瘦又稚氣。醉氧其實就是氧中毒，通常生活在高原高海拔的人，重新進入氧氣含量相對高的地區，就會發生不適應，進而出現疲倦、無力、嗜睡、胸悶、頭昏、腹瀉、浮腫等症狀，亦稱為「低原反應」。

大陸四川甘孜藏族青年丁真（丁真珍珠）。（圖/ 摘自理塘丁真微博）

近日也有陸媒整理出丁真爆紅後，他的家鄉變化有多巨大，在丁真工作邀約不斷，超高曝光度的狀況下，他的家鄉理塘突然成了觀光勝地，許多粉絲好奇丁真成長的地方，紛紛湧入朝聖；當地老街上民宿幾乎沒空房，進而創造在地民眾有更多工作機會，成功脫貧，由此可見丁真影響力有多誇張。

丁真自發的演出側拍照。（取自理塘丁真微博）

年僅20歲的丁真在去(2020)年11月去親戚家吃飯，接受一名攝影師胡波拍攝，胡波把拍丁真的7秒影片上傳到抖音，瞬間在網路上瘋傳，和他相關話題量多達50億，之後丁真不僅拍紀錄片，成為家鄉理塘縣旅遊形象大使，還受到各大實境秀節目邀約，被譽為2020年「寶藏男孩」。