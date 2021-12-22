雲林縣褒忠鄉新湖村1處平房22日11點許發生火警，消防隊出動5車10人搶救，20分鐘後將火勢撲滅，清理現場時發現1名男子喪生火場，經查死者為林姓屋主，年約70歲，疑因行動不便來不及逃生，起火原因由火調人員釐清中。

經消防人員初步調查，林姓男子與妻子同住，因身體不佳無法行走，平日都躺臥在客廳，火災發生時其妻正好外出，無人協助逃生，初步研判起火點位於客廳，燃燒面積約20平方公尺。已通報縣政府社會處、褒忠鄉公所協助處理後續相關事宜。