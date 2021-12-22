雲林褒忠平房大火 行動不便男屋主命喪火窟 15:152021/12/22 中時 張朝欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲林縣褒忠鄉發生平房火警，1名7旬男子葬生火窟。（雲林縣消防局提供／張朝欣雲林傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雲林縣褒忠鄉新湖村1處平房22日11點許發生火警，消防隊出動5車10人搶救，20分鐘後將火勢撲滅，清理現場時發現1名男子喪生火場，經查死者為林姓屋主，年約70歲，疑因行動不便來不及逃生，起火原因由火調人員釐清中。 經消防人員初步調查，林姓男子與妻子同住，因身體不佳無法行走，平日都躺臥在客廳，火災發生時其妻正好外出，無人協助逃生，初步研判起火點位於客廳，燃燒面積約20平方公尺。已通報縣政府社會處、褒忠鄉公所協助處理後續相關事宜。 8旬迷途翁車道中徘徊 中和暖警助返家 台東知名老藥房2死火警 第二代老闆娘與看護命喪火窟 # 褒忠 #平房火警 #7旬屋主 #行動不便 #葬身火窟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 7旬婦穿越快車道遭撞噴飛摔地亡 驚恐瞬間畫面曝 13:102021/12/21 社會 春節長達9天 桃園市這4天停收垃圾 10:092021/12/22 生活 《國際社會》疫情戒備 英國聖誕過後恐有新管制 10:342021/12/22 財經 首批7＋7返家 居檢串門子恐罰百萬 04:102021/12/22 生活新聞 美國擬解除對南非及非洲7國旅遊禁令 09:152021/12/22 財經 首批7＋7入境民眾今返家 莊人祥：違法共處一室重罰100萬 14:202021/12/21 生活 首批「7＋7＋7」檢疫 北市採檢638人 2陽性送醫隔離 21:032021/12/21 生活 明年7月上路 高雄囤房稅訂差別稅率 04:102021/12/22 產業特刊 7＋7與確診者同班機 他被迫住滿14天噴逾萬元 高雄衛生局回應了 13:392021/12/22 生活 證交所虎年紅包袋 免費索取 04:102021/12/22 證券．權證 Omicron猛爆 囊括美7成新增病例 04:102021/12/22 話題觀察 社會熱門新聞 SOD竟然是真的！13歲少年是處男 49歲女師「上陣實戰教學」 - 社會 扯！蘇貞昌遭告散布假訊息 警沒訊問又逾期移送法官不受理 - 社會 30年前曾在一起！「前男友」突現身誘走人妻 啪10次慘噴40萬 - 社會 已婚系主任遭控劈腿人妻「藏研究室密會」 當事人回應了 - 社會 朋友訂婚「相挺」！新秘包辦7髮3妝 見紅包金額心死：太羞辱人 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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