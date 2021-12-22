根據最新實價揭露資料，台北市大直指標豪宅「西華富邦」11月一口氣出現2戶高樓層的交易紀錄，坪數合計331.81坪，總價6億8387萬元，平均單價233萬元，2戶均無貸款，買家為蔡姓自然人，戶籍地登記在仁愛路三段的富邦集團大樓中，推測應為富邦集團蔡氏家族成員。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「西華富邦」樓高42層，高低樓層價差大，低樓層均價約140萬元，高樓層因可瞭望大直河岸無敵景觀，實價揭露至今單價最高是2015年39樓的292萬元，近年30樓以上高樓層行情價普遍落在220-270萬元之間，如果與今年成交最高樓層交易37樓的231萬元相比，這次由富邦集團家族成員買下自家興建的豪宅，40樓戶單價233萬元，算是貼近市場價格。

張旭嵐指出，開發商興建大樓，通常偏好留一些「建商保留戶」不賣，且多為高樓層戶別，不僅可以留給自己和家族成員自住，也有「收藏」的概念，或是作為投資置產之用，以及看好未來房市發展，多持有幾年等市場行情更好的時候再賣。而自家人捧場，除了是富豪家族群聚習慣外，也算是對自家建案認同的一種表現。

第一建經研究中心副理張菱育分析，日前央行釋出第四波房市選則信用管制措施，針對已有2戶以內的購置高價住宅貸款從5.5成降為4成，已有3戶以上高價宅的貸款則維持4成不變，大幅減少不動產的放款金額，不過對於口袋較深的建商和富豪來說，不需要貸款就可以現金入手，手中資產豐厚，不受到政策影響購置不動產的意願。