四大公投結束，許多民進黨執政縣市同意票大於不同意票，有媒體披露，基隆民進黨公職人員們在宣傳上網路聲量低，市長林右昌也只顧著和台北市長鬥嘴吵捷運，未來接班出現警訊。對此，林回應，這項分析偏離主題，看網路聲量不準，每個地方情況不同。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫分析，營啟動公投宣講以來，林右昌個人聲量3.25萬則，公投相關聲量只有3119則，僅佔個人總聲量9.6％，最高峰出現在10月底，主要是基隆捷運議題槓上柯文哲，另立委蔡適應、基隆黨公職在綠營執政7縣市中，聲量排最後一名，民進黨延續執政恐出現隱憂。

林右昌今天下午接受訪問表示，這項分析偏離主題，公投是公投、市長選舉是市長選舉，不能混為一談，他說，這幾年基隆建設發展大家有目共睹，短短7年時間從末段班提振至前段班，負債從124億減到76億，未來市長候選人如何延續讓基隆進步發展，爭取跨黨派及中間選民支持才是核心課題。

對於地方民代宣傳公投聲量低迷，林右昌說，看網路聲量一點也不準，每個地方情形不同，加上投票當天基隆是全台最冷縣市，也會影響投票意願，他認為，公投結束了，應讓它過去，結果確實能給大家參考，但要繼續往前看、往前行，並強調市長選舉是另外一回事。

立法委員蔡適應服務處主任林明智表示，公投對事不對人，這次結果能作為未來努力的參考，另應思考如何爭取投下同意或沒有投票的民眾，蔡適應會持續做好政策溝通、反映民意的工作。

市議員童子瑋則認為，這份調查低估選民的理性投票和民主素養，現在許多年輕選民不會因支持某政黨全盤接受其論點，加上明年主要是對「人」的選舉，相信選民會更看重候選人過去施政成果和未來政見等，不過，黨內這次舉辦多場實體說明會，並同步在社群軟體分享資訊，但大部分長者和年輕人仍不懂公投意義，代表地方組織和宣傳方式確實還有許多進步空間。

市議員張顥瀚說，過去一個月，每位黨公職人員付出許多時間，讓民眾了解公投對台灣未來發展的價值，不能單從網路聲量評價每一位黨公職人員在這段期間的付出。另外，公投與縣市長選舉的本質截然不同，並非政黨的對決，相信市民會依這些年的成果，做出最適當的選擇。