嘉義縣消防局第二大隊太保分隊原辦公廳舍因多次地震變危樓無法住人，2000年就地重建，今新建大樓熱鬧舉行揭牌啟用典禮。（呂妍庭攝）

嘉義縣消防局第二大隊太保分隊原辦公廳舍因多次地震變危樓無法住人，2000年就地重建，今新建大樓熱鬧舉行揭牌啟用典禮。（呂妍庭攝）

在地春輝產業股分有限公司也特別捐贈小型消防車1輛，協助提升太保消防分隊救災量能。（嘉縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

另有善心人士也捐贈一輛救護車，讓入住新家的太保分隊救災量能大為提升。（呂妍庭攝）

嘉義縣消防局第二大隊太保分隊原辦公廳舍因多次地震變危樓無法住人，經縣府以逐年編列經費方式，2000年就地重建，今新建大樓熱鬧舉行揭牌啟用典禮，而在地春輝產業股分有限公司也特別捐贈小型消防車1輛，加上善心人士捐贈的救護車，入住新家的太保分隊救災量能大為提升。

太保消防分隊原有廳舍在921大地震後，就被鑑定是危樓，2016年0206台南大地震更是讓該棟建物被評估不宜再使用，縣府以逐年編列預算方式，最後花4176萬餘元就地重建辦公大樓，今落成啟用典禮有副縣長劉培東、消防署副署長李永福、消防局長呂清海、太保市長黃榮利等多位議員、各鄉鎮市義消及各界代表出席參與，眾人並上香祈求消防人車進駐後，消防救災救護勤務順遂。

在地企業春輝公司董事長、總經理呂姓兄弟平日就積極參與消防工作，贊助家鄉及公益團體不遺餘力，今特別以父親「呂寿」之名捐贈太保分隊消防車1輛，盼以「取之社會、用之社會」精神，提升在地打火弟兄執行狹小巷弄處所、搶救困難場所及偏遠地區火災搶救的救災效率。

消防局表示，因應原太保分隊廳舍結構老舊、空間狹小及0206台南地震造成結構安全等問題，縣長翁章梁積極籌編預算經費，由中央一般性補助編列2523萬2000元、災準金711萬5000元、縣自籌941萬8000元，自2000年興建，於今年7月完工。