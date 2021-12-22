大陸著手整頓網路網紅主播，直播帶貨天后薇婭日前因逃稅遭重罰、封殺，各地方稅務局近日紛紛主動喊話，要求直播主、網紅主動查清自身稅務、糾正涉稅問題，否則將依法嚴格處理。

北京、上海、廣東、浙江、江蘇等大陸經濟實力最強、網路直播最盛行的地方稅務局22日都發表類似公告，呼籲明星藝人、網路主播在年底前主動報告和糾正涉稅，將會從輕、減輕處罰，否則將要嚴格處理。

廣東省公告指出，在9月時，國家稅務總局辦公廳就印發有關通知後，許多明星藝人、網絡主播納稅人主動聯繫稅務部門進行了自查補稅。為進一步營造依法誠信納稅的良好環境，請此前尚未關注自身涉稅問題或自查整改不到位的明星藝人、網路主播等，抓緊對照稅法及有關通知要求進行自查，並於12月31日前向稅務部門主動報告和糾正涉稅問題。

薇婭因逃稅被追繳處罰人民幣高達13.41億元。官媒人民日報指出，2021年來，一些知名網紅被法槌重擊，警示從事網路直播者，法律紅線不能碰。