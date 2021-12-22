自家不幸失火牽連鄰舍的損失與人員傷亡，依法要負賠償責任，財委會23日要討論立委提案修改保險法138條之5，明訂住宅、社會住宅及公寓大廈所有權人應投保住宅火災第三人責任險，但金管會回應強制人民投保，一要有完整法規配套，二是不宜立在保險法中。

立委鍾佳濱等指出全台有895萬戶住宅，但住宅火險投保率僅36％，且有7成以上是逾20年、甚至40年的老宅，幾乎不可能投保住宅火險，若不幸發生火宅，根本無力賠償波及鄰舍的損失或人員傷亡，因此聯署提案修保險法138條之5，明訂住宅都要投保住宅火災第三人責任險，但對經濟弱勢，授權主管機關規劃保費補助辦法。

保險法主管機關是金管會，以三點回應此修法，一需要完整管控配套機制，且目前強制人民或產業投保責任險的法規，都是訂在各目的主管機關的法規，不是保險法。如公寓大廈管理條例規定，存放有爆炸性或易燃性物品的住戶要投保公共意外責任險；觀光條例規定，觀光旅館、民宿等要投保責任險，旅行社要投保履約責任險。

二是要強制投保住宅火災第三人責任險，需要目的主管機關的完整配套，如稽查管控機制、未投保的法律效果，即未投保者要如何開罰，但保險法是規定保險契約及保險業監理的法規，若以保險法強制投保，恐與立法架構不合，且沒有管機機制，很難達到強制投保效果。

三若是住宅管理的目的主管機關有規範強制投保的政策，及有完整配套機制，金管會將督促保險公司配合，提供適當的保單。