民進黨趁4項公投均未過關之時，除了針對《地方制度法》提出修法準備強推竹竹併外，也以多數優勢突襲，讓明年度的總預算逕付二讀，國民黨立委鄭麗文就在臉書發文，怒批「蔡英文政府向『民主獨裁』又跨出歷史性的一大步！」

民進黨立院黨團昨仗著多數暴力，在立法院會以突襲的方式表決通過，將明年度中央政府總預算案公務預算部分自委員會抽出逕付二讀。鄭麗文今日在臉書發文，說民進黨直接跳過各委員會審查，明年度高達2兆的預算，想怎麼花就怎麼花，怒批「民進黨竟然可以如此魯莽草率！在沒有任何決議之下，擅自跳過初審程序，簡直是不尊重委員會、不尊重在野立委！」

鄭麗文指出，立法院明明是全國最高民意機構，卻因執政黨國會領導人凡事只聽黨意，甘願自我矮化為總統府立法局，毫無脊椎可言。

鄭麗文說，蔡英文執政的五年多，民進黨在立法院予取予求，從法律案、人事案到現在的預算案，無論多荒謬離譜，全都想過就過，無人能擋，連行政院長蘇貞昌也要國民黨不要亂，「到底誰才是作亂的一方？」

鄭麗文表示，蔡政府行政不中立，罔顧民意堅持己見，甚至為了選舉修改遊戲規則，喊著民主口號卻做著正在讓台灣逐漸退步的非民主行為，讓她忍不住想問「民進黨不自覺慚愧嗎？」並怒批「選民選出來的立委，到頭來，根本不能監督政府，因為民進黨的黨意高於民意的監督！這究竟算什麼民主進步？如此荒誕的行徑，還是頭一遭在國會發生！蔡獨裁真是踏了歷史性的一大步」。