台南市議會民進黨團三長交接，現任總召林志展（左一）、副總召兼發言人呂維胤（右一）、幹事長鄭佳欣交接給新任總召劉米山（中）、副總召李宗翰（右二）、幹事長沈家鳳（左二）。(曹婷婷攝)

台南市議會民進黨團今天舉行三長交接，新任總召劉米山、副總召李宗翰、幹事長沈家鳳均來自大新營選區，台南市長黃偉哲說，新一屆三長都來自溪北，顯示民進黨團對溪北將更為重視，希望新任三長未來繼續為市民權益把關，為市民福利及建設來努力。

現任總召林志展、副總召兼發言人呂維胤、幹事長鄭佳欣今天交接給新任總召劉米山、副總召李宗翰、幹事長沈家鳳，因明年適逢選舉年，新任總召劉米山新增黨團成員邱莉莉和呂維胤擔任黨團發言人。

新任總召劉米山表示，未來最重要的是趕快召開臨時會，將明年度總預算案審完，對內整合黨內向心力，凝聚黨成員最大共識，團結一心為台南打拚、為人民謀福祉，成為市府和黨團之間溝通橋梁，和市府既監督也合作。

由於明年是選舉年，劉米山也說，對外說明黨團立場是重責大任，可預期會有更激烈政治攻防，因此，邀請現任發言人呂維胤續任、更增加邱莉莉擔任發言人，讓市民更清楚黨團對於政策的態度、和市府攜手建設的進度與成果。

林志展表示，從台南議會監督聯盟評鑑可以看得出來，黨團成員都沒有被列在觀察名單中，代表黨團成員都相當認真，他也期許未來愈來愈好，市府預算也能順利施行，積極建設大台南。