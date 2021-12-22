台中1名40歲男子日前就醫返家後，站在大門口卻遍尋不著鑰匙，仔細回想驚覺自己可能將鑰匙遺落在計程車上，他趕緊前往派出所求助，經員警協助調閱監視器仔細比對影像，20分鐘後成功聯繫到計程車司機，讓報案人大感窩心，不斷感謝員警協助，讓他能夠順利回到溫暖的家。

台中市警察局第三分局立德派出所員警謝昀霖日前於所內值班時，1名年約40歲的男子慌張進入所內，他表示自己不小心將鑰匙遺落計程車上進不了家門，拜託員警能否幫忙協尋。經進一步了解，原來這名男子早上7點左右攔了一部計程車就醫，看完醫生返回家中準備上班時，摸遍了口袋就是找不到自家大門鑰匙，他左思右想最有可能掉落的地方就是早上搭乘的計程車上，只是當時匆匆攔了車，沒有記下計程車的車牌號碼，無計可施之下只好向警方求助。

謝員仔細詢問男子乘車的時間地點及計程車的款式，沿著其乘車路線調閱監視器，員警花了20分鐘順利確認車牌號碼並聯繫上運將，經查看後，表示後座確實有一把與報案人所述相符的鑰匙遺落在座位上，讓報案人喜出望外，放下心中的大石頭，趕緊與運將約定好返還鑰匙的地點，更不斷感謝員警讓自己能夠回到溫暖的家中。

警方提醒民眾，出門在外個人貴重物品務必置於包包內等較不易掉落之處，下車前也請再次檢查有無遺留個人物品，並避免將貴重物品放置車內，減少遺失風險。另搭乘計程車時也可以隨手拍照記錄車牌號碼，簡單的小舉動，對於尋回失物卻有大大的功效，讓員警能夠即時協助聯繫，迅速找回失物。