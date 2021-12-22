亞馬遜、臉書母公司Meta Platforms、推特和Pinterest周二宣布，由於對Omicron變種病毒的擔憂升高，公司將不會派出團隊參加在拉斯維加斯舉辦的「消費電子展」（Consumer Electronics ShowCES）。

亞馬遜發言人向路透社表示，基於急速變化的局勢和Omicron變種病毒的不確定性，亞馬遜與其智慧家居設備部門Ring已表示不會出席這場在下個月舉辦的活動。

美國行動電信公司和CES贊助商T-Mobile亦表示，公司絕大多數人員不會前往參加，執行長也不會發表主題演說。T-Mobil表示，因為將自家團隊和其他與會者的安全列為優先考量，才會做出這個決定，但該公司也表示有信心CES主辦方將採取仔細的預防措施。

CES主辦方消費者技術協會（The Consumer Technology Association）周二宣布，該消費電子展將於明年1月5日至8日舉行。

推特曾計畫讓部分員工參加這場展覽並出席小組會議，但現在推特和臉書都在考慮採線上方式參與。

Pinterest原本打算為其銷售和合作夥伴的團隊規劃一個較往年縮小的會議區，但最終仍決定取消行程。

不過高通、索尼電子（Sony Electronics）以及Alphabet旗下谷歌與自動駕駛車部門Waymo等許多公司仍表示參加CES的計畫不變，也將在現場展示新的硬體或舉辦會議。

通用汽車周二表示，執行長巴拉（Mary Barra）仍將在1月5日的大會上介紹通用的電動皮卡Silverado，並將親自出席討論公司策略的會議。

還有一些公司早已規畫線上參與，例如輝達將派出兩名高層以視訊方式發表主題演講。