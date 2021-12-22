因應春節大批返鄉遊客及車潮，屏東縣政府預計於明年農曆年前夕，在屏東市4座立體停車場啟動試營運，可望提供汽車1446格及機車92格停車位，為方便駕駛識別，也在周邊道路增設導引牌面，同時製作懶人卡於社群媒體宣傳，希望緩解用路人停車需求。

屏縣府交通旅遊處長黃國維表示，受到新冠肺炎疫情影響，民眾無法出國，人潮恐將湧入全台觀光旅遊景點；為求超前部署，近幾年爭取前瞻建設補助停車場計畫共計9案，多數將於今年底完工，因此邀集施工及營運管理廠商討論後，將以基本收費設備籌備後，率先開放市區4座停車場試營運。

屏東市4座立體停車場包括屏菸1936文化基地停車場，提供323格汽車停車格及68格機車格；鄰近民族夜市民生路停車場，提供622格汽車停車格；百貨商圈旁信義路停車場，提供225格汽車停車格及24格機車格。

另幸福公園停車場除地下提供276格汽車停車格外，地上層共融式公園也將一併開放，新增一個民眾休閒及兒童遊玩的好去處。

黃國維指出，停車場試營運期間採每小時20元計時收費，待正式營運將依停車周轉率滾動檢討，並提供更多配套方案。試營運也會在周邊道路增設導引牌面，指引民眾停車方向，讓返鄉民眾及遊客能充分掌握停車資訊。

不過黃國維仍建議，待遊客停妥車輛，可以購買一日票、透過屏東市假日觀光公車，接駁市區各景點，包括勝利星村、屏東總圖及縣民公園等，能免去接續塞車及找停車位困擾。